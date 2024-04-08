Остановка Орского НПЗ из-за паводка не скажется на российском рынке топлива

Временная остановка Орского НПЗ из-за паводка не скажется на рынке топлива РФ

Временная остановка Орского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в связи с паводком в Оренбуржье не окажет негативного влияния на российский рынок топлива из-за закопленных запасов, сообщает ТАСС .

«Внеплановая остановка Орского НПЗ не повлияет на обеспечение внутреннего рынка моторным топливом, так как в РФ имеются достаточные запасы для полного удовлетворения спроса в пострадавшем от паводка регионе», — заявили в министерстве энергетики России.

В ведомстве подчеркнули, что большая часть установок на Орском НПЗ еще до паводка остановили на плановый ремонт.

В Минэнерго добавили, что решение о временной остановке приняли с целью избежать экологических рисков, для обеспечения безопасности сотрудников и производственного процесса.

Ранее число эвакуированных из-за паводка в Оренбургской области увеличилось до 6,5 тыс. человек. В Орске эвакуировали свыше 2 тыс. жителей, среди которых 704 ребенка.