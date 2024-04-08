Власти Оренбуржья назвали число жителей, эвакуированных из-за паводка

Число жителей Оренбургской области, которых из-за паводка эвакуировали в безопасные районы, возросло до 6,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона в Telegram-канале .

«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 6 515 человек, в том числе 1483 ребенка. Из них в 32 ПВР размещено 1 487 человек, среди них 274 ребенка», — говорится в сообщении.

В Орске на данный момент эвакуировали свыше 2 тыс. жителей, среди которых 704 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 1377 человек, в том числе 243 ребенка. Всего в городе развернуто 15 ПВР вместимостью более 12 тыс. человек.

Ранее губернатор Оренбуржья Денис Паслер заявил, что в Новотроицке проводится эвакуация жителей из-за перелива воды через дамбу. Он подчеркнул, что дамбу построили после масштабного паводка 1957 года. Сооружение защищает район города от воды, которой при паводке наполняется озеро Сазанье.