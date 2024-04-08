В Оренбургской области идет эвакуация из-за перелива воды через дамбу

Глава Оренбургской области Паслер: вода перелилась через дамбу в Новотроицке

В городе Новотроицке Оренбургской области вода начала переливаться через дамбу, сейчас сооружение дополнительно отсыпают, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

По его словам, дамбу возвели после масштабного паводка 1957 года, она защищает район города от воды, которой наполняется озеро Сазанье при паводке.

Паслер заявил об объявленной эвакуации жителей с Севастопольской улицы. Пункты временного размещения уже готовы.

«Уровень воды на отметке 8,5 м. Спецтехника и службы на месте. Ситуация под контролем», — подчеркнул глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее в Орске ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Урал. Из зоны затопления идет эвакуация.