Осенью ценник на импортную технику перепишут

Аналитик Расторгуев рассказал, что будет с ценами на импортную технику к осени

Текущая ситуация с укреплением российской валюты и как следствие удешевление импортной техники является временной и уже осенью нужно ожидать смены тренда, заявил РИАМО ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Учитывая, что представители различных федеральных органов исполнительной власти из финансово-экономического блока озвучивали уже неоднократно, что текущий курс рубля неустойчив и, что важнее, некомфортен для бюджета (а комфортным был бы курс около 100 рублей за доллар), то текущая ситуация с укреплением рубля и связанное с этим удешевление импортных товаров — явно временная ситуация, считает эксперт.

Курс доллара, скорее всего, вернется к 100 рублям и выше уже осенью, если не раньше. Соответственно ценник на импорт можно будет смело переписывать в сторону повышения, говорит Расторгуев.

Другой фактор, который будет влиять на ситуацию, — инфляция и стагнирующие доходы населения в реальном выражении.

«Россиян, способных купить что-либо дорогое из техники, все меньше. Поэтому бизнес будет искать баланс — сильно поднимать ценник на массмаркет нельзя, потому что не купят. А техника из недружественных стран как стоила много, так и будет стоить еще дороже из-за сложной логистики», — объясняет эксперт.

Ранее «Известия» сообщили, что в апреле–мае 2025 года российские потребители получили возможность приобретать бытовую технику по более выгодным ценам. Согласно данным маркетплейсов и экспертов отрасли, стоимость оборудования снизилась на 4-12% по сравнению с началом года, а отдельные категории товаров подешевели на 15-20%.