Опубликован список богатейших граждан России

Согласно подсчетам РИА Новости , основанным на данных Bloomberg Billionaires Index (BBI), суммарный капитал самых состоятельных российских предпринимателей в 2025 году вырос на 18,378 миллиарда долларов. В список богатейших людей РФ вошли в том числе дин из ключевых акционеров компании «Норникель» Владимир Потанин и основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов.

Лидером по приросту капитала стал Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), сохранивший за собой шестую позицию рейтинга. Его состояние увеличилось на 6,04 миллиарда долларов, достигнув 19,3 миллиарда.

Индекс BBI формируется на базе оценки стоимости акций предприятий, в которых миллиардеры владеют долями. Для ряда компаний расчет производится исходя из соотношения их капитализации и EBITDA, или отношения цены акции к прибыли на акцию. Всего в рейтинг BBI входит полтысячи богатейших людей планеты, в том числе 20 граждан России. Их совокупный капитал на 2 января составляет 299,27 миллиарда долларов.

Первую строчку, как и прежде, занимает один из ключевых акционеров компании «Норникель» Владимир Потанин, чье состояние, тем не менее, уменьшилось на 1,44 миллиарда долларов и оценивается в 26,4 миллиарда. На втором месте остался основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, увеличивший свой капитал на 3,02 миллиарда долларов, который в настоящее время составляет 26,3 миллиарда.

Тройку лидеров замыкает владелец НЛМК Владимир Лисин, чье состояние в 2025 году сократилось на 2,08 миллиарда долларов, опустившись до 23,7 миллиарда.

Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон поднялся с пятой на четвертую позицию, увеличив свой капитал на 1,35 миллиарда долларов и сравнявшись с Лисиным — 23,7 миллиарда. Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов переместился с четвертой на пятую строчку, потеряв 2,72 миллиарда долларов, и его состояние оценивается в 22,6 миллиарда.

Седьмое место занимает Андрей Мельниченко, ранее являвшийся бенефициаром компаний «Еврохим» и СУЭК. Его капитал снизился на 1,27 миллиарда долларов и достиг 18,9 миллиарда. (Мельниченко перестал быть совладельцем 9 марта 2022 года, попав под санкции ЕС).

