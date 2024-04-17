Опрошенные ЦБ аналитики ухудшили прогноз по рублю до 2026 года

Банк России опубликовал новый прогноз аналитиков, согласно которому средний курс доллара в текущем году составит 92,9 рублей, в 2025 году — 95,9 рублей, а в 2026 году — 98 рублей, сообщает РБК .

Опрос проводился с 12 по 16 апреля. В нем приняли участие 26 экономистов из различных финансовых компаний и экспертных организаций.

При этом в марте опрошенные эксперты прогнозировали курс американской валюты на уровне 91,2 рублей в 2024 году, в 2025 году — 93,8 рублей, а в 2026 году — 95 рублей.

Что происходит с курсом российской валюты сегодня, какие факторы на нее влияют, какие прогнозы дают эксперты по курсу рубля на апрель и на весь 2024 год, читайте в материале РИАМО.