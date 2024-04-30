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Аксенов: после сбития ракет ATACMS в Крыму остались несдетонировавшие боеприпасы

На территории села Донское в Симферопольском районе Крыма после сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться», - предупредил Аксенов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также необходимо сразу вызвать на место сотрудников МЧС и МВД.

ВСУ провели атаку на Крым ракетами ATACMS прошлой ночью. Системы ПВО отразили данное нападение.