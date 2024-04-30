Рогов сообщил о ракетной атаке ВСУ на Крым

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Рогов сообщил об отражении ракетной атаке ВСУ на Крым ночью во вторник

ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Крым ночью во вторник, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам политика, ВСУ предприняли попытку нанесения массированного удара ракетами ATACMS по полуострову.

«Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично. По предварительным данным, применены ракеты ATACMS», сообщил Рогов.

Ранее сообщалось о звуках взрывов над Симферополем и Джанкоем. Движение по Крымскому мосту было приостановлено, сейчас сообщение возобновили.