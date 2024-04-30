Вирусолог Чумаков: лихорадка Западного Нила опасна для пожилых

Вирусолог Петр Чумаков отметил, что распространяющаяся в Европе и США лихорадка Западного Нила может добраться до РФ, но эпидемии не вызовет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Существует вакцина от этого заболевания, и если будет такая проблема, то я не исключаю, что будет вакцинироваться в основном пожилой контингент населения, потому что эти люди в группе риска», — сказал Чумаков.

Как добавил специалист, у пожилых людей это заболевание может вызывать серьезные осложнения, в том числе и летальный исход. Но здоровому человеку не о чем беспокоиться.

Он отметил, что лихорадка Западного Нила — это не очень заразное заболевание. Его распространяют зараженные комары. Но болезнь не передается от человека к человеку.

Вирусолог уточнил, что данному заболеванию характерны разные неспецифические симптомы, поэтому его сложно выявить.

«Оно начинается, как любое вирусное заболевание, с лихорадки, а потом развиваются гриппоподобные симптомы. Поэтому диагноз поставить довольно сложно», — пояснил эксперт.

Он рассказал, что есть тесты, по которым можно диагностировать лихорадку Западного Нила. Но так как в РФ очень мало подобных случаев, то обычно и не ставится никакой диагноз, а болезнь проходит сама.