40 тыс деревьев появится в Таразе в рамках акции «Чистый Казахстан»

Местные жители высадят в Таразе 40 тыс деревьев в рамках акции «Чистый Казахстан». Также граждане уберут мусор и благоустроят детские площадки, сообщает «МИР24».

Около половины деревьев высадят в зеленом поясе, а остальные — в самом городе. Жители озеленяют город не только в парках и скверах, но и во дворах.

Участниками акции могут стать люди всех возрастов. Так, высадить деревья приехал даже 85-летний Барат Мынбосынов.

Мужчина рассказал, что город всегда был зеленым. Но сейчас город быстро разрастается, поэтому необходимо высаживать больше деревьев. Это поможет сохранить экологию, а также позаботиться о будущем поколении.