Курс рубля к основным валютам: почему он слабеет и что будет к концу 2024 года

Почему курс рубля будет слабеть во второй половине текущего года, читайте в материале РИАМО.

Что происходит с курсом российской валюты в настоящее время, какие факторы на нее влияют, какие прогнозы дают эксперты по курсу рубля на апрель и на весь 2024 год, читайте в материале РИАМО.

Центробанки разных стран смотрят на решения коллег

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Динамика в валютных парах USD/RUB, EUR/RUB и CNY/RUB в 2024 году будет в первую очередь определяться тем, что связано с рублем, комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

Так было и в 2023 году, на что указывает то, что российская валюта по отношению к трем представленным сопоставимо девальвировалась: к американской — на 31%, к европейской — на 31,1%, к китайской — на 27,2%. То, что ослабление к юаню было меньше, объясняется ситуацией в экономике Поднебесной и соотносится с ситуацией на общемировых денежных рынках: с учетом нехарактерно жесткой денежно-кредитной политики регуляторов США и Еврозоны, доллар и евро сейчас сильны, говорит аналитик.

При этом Центробанки США и ЕС рассматривают возможности смягчения денежно-кредитной политики уже во второй половине 2024 года, что ослабит позиции валют регионов на общемировом рынке.

«Однако не думаю, что это существенно скажется на их позиции относительно юаня и рубля, поскольку ЦБ России также рассматривает возможность снижения ключевой ставки в этот период, а Народный банк Китая уже второй год пытается решить проблему низкой активности потребителей, которых можно стимулировать через смягчение ДКП. Сейчас регулятор Поднебесной этого не делает, поскольку не хочет спровоцировать еще больший отток инвестиций из страны на фоне политики ФРС и ЕЦБ», — говорит Мейнхард.

В любом случае финансовые регуляторы различных стран действуют с оглядкой на решения коллег, что экономически целесообразно, и в 2024 году вполне вероятно, что в США, Европе, Китае и России денежно-кредитная политика будет однонаправленной во второй половине года.

Прогноз курса доллара к рублю на конец апреля 2024 года: «ястребиные» сигналы ФРС и «голубиные» сигналы ЦБ РФ

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16 апреля курс доллара на Московской бирже поднялся выше 94 рублей впервые с конца октября прошлого года на фоне нескольких факторов, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Прежде всего, индекс доллара DXY (отношение стоимости американского доллара к корзине из 6 резервных валют) за последнюю неделю вырос почти на 2% отображая изменения ожиданий по денежно-кредитной политике ФРС. Согласно данным об открытом интересе на Чикагской товарной бирже (CME), еще 9 апреля рынок фьючерсов оценивал вероятность снижения ключевой ставки рефинансирования на июньском заседании регулятора в 56,1%, а на данный момент она оценивается лишь в 26,1%. На это повлияли данные по инфляции в США за март, которые показали ее увеличение до 3,5% в годовом выражении, что было выше консенсус-прогнозов аналитиков и последовавшие после этого «ястребиные» выступления представителей ФРС, объясняет аналитик.

В то время как американский доллар дорожает к большинству мировых валют, российский рубль дешевеет в ожидании «голубиных» сигналов от Банка России (они как правило говорят о вероятности снижения ключевой ставки) по дальнейшей монетарной политике, на фоне доклада регулятора о «Динамике потребительских цен в России» за март 2024 года. Из него следует, что в марте 2024 года текущий рост потребительских цен замедлился и был значительно ниже пиковых значений осени. Такие ожидания подтверждаются рынком государственных облигаций РФ, так индекс RGBI начал корректироваться вверх (Russian Government Bond Index). Этот биржевой индекс отражает динамику цен на корзину из наиболее ликвидных облигаций федерального займа (ОФЗ).

Усиление геополитического давления на Россию также оказывает давление на стоимость ее национальной валюты. Так, США и Великобритания ввели новые санкции в отношении российского алюминия, меди и никеля, что в перспективе снизит доходы российского бюджета от их продажи. Вчера валютный рынок начал отыгрывать эти новости, что и привело к снижению стоимости рубля.

«Даже если доходы от экспорта этих металлов упадут незначительно, то сам по себе факт усиления внешнего давления негативен для стоимости российского рубля», — подчеркивает Чернов.

По его мнению, до конца апреля стоимость американского доллара на Московской бирже может вырасти до 95 – 96 рублей.

Ослабление рубля по итогам 2024 года составит 10-15%

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Во второй половине 2024 года можно ожидать продолжения девальвационного тренда рубля, то есть российская валюта будет слабеть к американской, европейской и китайской, считает Мейнхард.

«Это будет вызвано не ситуацией на общемировых рынках, а теми барьерами, которые есть в российской экономике, не позволяющими рублю оставаться крепким. Это не только санкции, но и, в первую очередь, структура денежных потоков, которая сформировалась с началом СВО между РФ и внешнеторговыми партнерами. Переход к расчету в национальных валютах привел к тому, что больше трети в этой структуре заняли рубли. По данным Банка России за 2023 год, на них приходится 39%», — комментирует Мейнхард.

Так как возможности их оборота в мире ограничены, то они возвращаются обратно в страну вместе с экспортерами. А ведь именно последние являются основными поставщиками иностранной валюты на внутренней рынок, добавляет он.

Судя по данным ЦБ за декабрь 2023 года, 94% выручки 29 крупнейших российских компаний, продающих за рубеж, идут потом на валютный рынок. Если доллары, евро и юани из выручки экспортёров вытесняют рубли, то это сказывается на балансе спроса и предложения на валютном рынке страны, ослабляя российскую валюту.