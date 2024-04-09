Опрос: 39% москвичей регулярно откладывают деньги с ежемесячного дохода

39% опрошенных жителей столицы всегда откладывают часть ежемесячного дохода, 43% респондентов стараются делать это время от времени, а 19% никогда не откладывают деньги с дохода, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

Всего опросили свыше 7 тыс. работающих россиян. У них интересовались темой сбережений.

Большая часть москвичей (69%) рассказала, что им удается откладывать до 20% от дохода каждый месяц. 15% респондентов откладывают до 5% от дохода, 33% — от 5% до 10%, а 22% — от 11% до 20%.

Кроме того, 12% участников опроса сберегают 21-30% от дохода. 4% жителей столицы откладывают 31–40%, еще 4% — 41–50%. Свыше 50% от дохода удается отложить 3% респондентов.

Чаще всего систематически делают сбережения с доходов специалисты, работающие в сферах маркетинга, рекламы и PR (44%), IT и телекома (43%), банков и инвестиций (41%).

Самый высокий процент от ежемесячного дохода как правило откладывают работники сферы туризма и гостинично-ресторанного бизнеса — 27%.