ОПЕК+ увеличит добычу нефти в три раза сверх плана в июне

Восемь государств ОПЕК+, которые следуют добровольным ограничениям по добыче нефти, нарастят в июне производство к маю на 411 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, выложенное на сайте ОПЕК.

Меры предпринимаются в соответствии с первоначальным планом по увеличению производства за три месяца. Следующая встреча пройдет 1 июня. Там примут решение о том, на сколько нарастят план по добыче на июль.

В рамках графика РФ может увеличить добычу нефти до 9,161 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия нарастит ее до 9,367 млн баррелей в сутки.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что экономический рост из-за торговых войн в 2025 году будет ниже. Это окажет влияние на спрос на нефть.