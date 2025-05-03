Новак: падение темпов экономического роста в мире повлияет на спрос на нефть

Экономический рост в мире из-за торговых войн в этом году будет ниже. Это повлияет на спрос на нефть, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА Новости .

Между странами идут торговые войны. Падают темпы экономического роста. В 2025 году он будет меньше, чем изначально прогнозировалось. Это повлияет на спрос, считает вице-премьер России.

Новак подчеркнул, что РФ, Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты могли бы добывать большее количество нефти, но не делают этого. При том, что есть потенциальные месторождения и графики их разработки.

«Мы сдерживаем добычу», — отметил Новак.

До этого в субботу ОПЕК+ сообщал, что нарастит добычу нефти в июне еще на 411 тыс. баррелей в сутки. Похожее увеличение было в мае.