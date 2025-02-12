ONGC планирует задействовать «застрявшие» в РФ 250 млн долларов

На специальных счетах в российских банках «застряли» 250 млн долларов, принадлежащих компании ONGC Videsh Limited («дочка» индийской ONGC). Она не может их вывести, сообщает « Интерфакс ».

Компания является участником трех нефтегазовых проектов в РФ. Она получает дивиденды от них. Часть денег, а именно 250 млн долларов, находится в российских банках.

Из-за санкций США, ЕС и ООН ONGC Videsh Limited не может вывести их. Компания решила задействовать «застрявшие» деньги в проектах, пока санкции не отменят.

Управляющий директор фирмы Шри Раджарши Гупта заявил, что не сильно беспокоится об этих средствах, так как у ONGC Videsh Limited есть «долгосрочный взгляд» на российские проекты.

Основной деятельностью компании является поиск месторождений нефти и газа за пределами Индии. Она участвует в трех российских проектах: «Ванкорнефть», «Сахалин-1» и Imperial Energy.

Ранее стало известно, что пять стран ЕС заплатили более 1 млрд евро за поставки российского газа. Это Франция, Венгрия, Бельгия, Словакия и Испания.