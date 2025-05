Пять стран ЕС заплатили более 1 млрд евро за поставки российского газа

Согласно данным CREA (Centre for Research on Energy and Clean), ведущими странами-импортерами российского сырья в ЕС стали Франция, Венгрия, Бельгия, Словакия и Испания.

Франция импортировала российское ископаемое топливо на 377 млн евро, став крупнейшим потребителем в ЕС. На второй позиции по объему закупок оказалась Венгрия. Импорт нефти Будапешта составил 182 млн евро, а трубопроводного газа — 173 млн евро.

Замкнула топ-3 европейских импортеров российского топлива Словакия, которая закупилась на 232 млн евро. При этом свыше 60% импорта составила российская трубопроводная нефть — на 141 млн евро.

Ранее стало известно, что цена мартовских фьючерсов на газ выросла на 4,1% на фоне похолодания в Северо-Западной Европе. Стоимость голубого топлива достигла двухлетнего рекорда.