Ольга Скоробогатова уходит с поста первого зампреда Банка России

сегодня в 17:54

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова покидает свой пост, решив продолжить карьеру в другом месте, сообщается на сайте регулятора.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала уход сотрудницы. По ее словам, Скоробогатова была одним из основных «архитекторов» многих инновационных проектов на российском финансовом рынке.

Глава ЦБ добавила, что видение Скоробогатовой позволило создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, ценность которой особенно сильно проявилась в 2022 году. Благодаря Ольге Николаевне в стране появилось много удобных сервисов, которыми пользуются жители.

«Она задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в Банке России на годы вперед», — добавила Набиуллина.

Скоробогатова покидает свой пост со 2 декабря текущего года. Набиуллина поблагодарила ее за службу и пожелала ей успеха.

Между тем директора департамента информационных технологий ЦБ Зульфию Кахруманову со 2 декабря назначили заместителем председателя Банка России. Она будет курировать работу департамента информационных технологий, департамента финансовых технологий, а также операционного департамента.

Департамент национальной платежной системы со 2 декабря будет курировать первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

Ранее Набиуллина заявила, что российская экономика сегодня находится в переломной точке. По ее словам, прогнозируется снижение инфляции.