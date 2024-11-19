Набиуллина: российская экономика сегодня находится в переломной точке

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика РФ находится в переломной точке, а в ближайшее время прогнозируется снижение инфляции, сообщает ТАСС .

Глава ЦБ отметила, что в России, по оценке банков и предприятий, скоро замедлится рост корпоративного кредитного портфеля, а также уменьшатся вклады в рост совокупного спроса. Все это приведет к замедлению текущей инфляции.

Набиуллина добавила, что после этого изменится и показатель годовой инфляции. По ее словам, данные результаты подтверждают тот факт, что денежно-кредитная политика достигла необходимой жесткости, чтобы предотвратить рост цен.

При этом глава ЦБ опровергла мнение о том, что рост ключевой ставки разгоняет рост цен. По ее словам, это заблуждение — данная мера эффективна для замедления инфляции.

Набиуллина считает, что если бы ставка осталась на том уровне, как она была до середины прошлого года, то инфляция сейчас могла достичь 20-30% или больше.

Ранее Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ в 2025 году. Это будет сделано при условии «отсутствия новых шоков».