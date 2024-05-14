Ольга Наумова покинет пост гендиректора «Русской рыбопромышленной компании»

Генеральный директор одного из самых крупных добытчиков минтая — «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) — Ольга Наумова покидает свой пост. Ее место займет директор по стратегии Савелий Карпухин, сообщает «Коммерсант» .

Свой пост Наумова, известная по работе в «Магните» и «Пятерочке», оставит в начале июня. Согласно заявлению представителя РРПК, у нее закончился контракт. При этом Наумова останется в компании в качестве независимого директора.

Главой РРПК Наумова стала в январе 2022 года. До этого она работала в «Северстали», занимала пост гендиректора Череповецкого сталепрокатного завода. В 2013 году она возглавляла торговую сеть «Пятерочка», а в июне 2018 года — «Магнит».

Ранее стало известно, что после продажи бизнеса в России Yandex N.V. планирует представить информацию о новом бренде и вернуть к управлению основателя компании Аркадия Воложа. В 2022 году он попал под санкции Евросоюза и покинул занимаемый пост.