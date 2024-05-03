Волож может вернуться к управлению нидерландской Yandex N.V.

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Основатель Yandex Волож может вернуться к управлению нидерландской компанией

После продажи бизнеса в России Yandex N.V. планирует представить информацию о новом бренде и вернуть к управлению основателя компании Аркадия Воложа, который в 2022 году попал под санкции Евросоюза и покинул занимаемый пост, сообщает РБК .

В отчете материнской компании группы «Яндекс» говорится, что Волож снова сможет управлять нидерландской Yandex N.V.

«Мы ожидаем, что после продажи (бизнеса в РФ — ред.) господин Волож снова сможет давать указания по голосованию доверительным управляющим», — отмечается в документе.

Аркадий Волож вынужденно покинул пост в июне 2022 года, когда попал в санкционный список Евросоюза. Он также вышел из совета директоров и перестал участвовать в управлении международными «дочками» Yandex.

Ранее Евросоюз убрал Воложа из списка россиян, попавших под санкции. Информация об этом появилась в марте 2024 года.