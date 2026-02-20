«Огуречный аромат» за 500 рублей: зачем нужен ГОСТ на бананы

Из документа, опубликованного на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, указано, что теперь бананы необходимо проверять на соответствие требованиям по внешнему виду, вкусу, запаху и степени зрелости. Так, не допускается ввоз бананов менее 14 см.

«Главный вопрос даже не в сантиметрах, а в том, сколько мы за это удовольствие выложим. Если сейчас бананы по 150–200 рублей кажутся дороговатыми, то готовьтесь: 500 рублей за кило — это не хайп, это ближайшая реальность. Эквадорским поставщикам придется перетряхивать все плантации в поисках бананов „правильного размера“, отбраковывать „мелочь“, а затраты на это лягут на плечи потребителей», — комментирует эксперт.

В ГОСТ также указывается, что фрукты должны пахнуть огурцом, а при разрезании выделять млечный сок.

Вместо того чтобы думать, как сдержать цены, регуляторы придумывают, как бы поэстетичнее завернуть россиянам тот самый пресловутый «млечный сок» в чек на полтысячи рублей.

Дефицита бананов, конечно, не возникнет, но будет «элитный» банан по элитной цене. А те самые «коротыши» длиной 13 см уйдут на приготовление детского питания или на полки в Белоруссию, откуда мы их все равно привезем, но уже по цене в три раза выше, резюмирует Смирнов.

О введении ГОСТ ранее сообщили СМИ. Он носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей, однако в особых случаях ГОСТ может иметь обязательный характер.