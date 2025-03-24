Официальный курс доллара на 25 марта упадет почти на 1 рубль

Согласно официальным данным, 25 марта 2025 года один американский доллар будет стоить 83,8737 рубля, что почти на 1 рубль меньше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные с сайта Центробанка России .

Так, за сутки американский доллар подешевеет на 0,7663 рубля и будет стоить 83,8737 рубля вместо 84,6400 рубля. Европейская валюта, наоборот, покажет незначительный рост — +0,0990 рубля, достигнув отметки в 91,5252 рубля против 91,5262 рубля (цена одного евро 24 марта 2025 года — ред.).

По курсу на 25 марта китайский юань потеряет 0,1169 рубля. И будет стоить 11,4610 рубля вместо 11,5779 рубля, как днем ранее.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев предположил, что американский доллар в период с 24 по 30 марта 2025 года установится на отметке в размере 85 рублей.