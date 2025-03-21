Эксперт Шепелев: доллар на следующей неделе может стабилизироваться около 85 руб

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Курс доллара может зафиксироваться на уровне 85 руб на следующей неделе

Курс доллара этой весной испытывает значительные колебания в зависимости от мировой повестки. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев предположил, что на следующей неделе курс американской валюты может остановиться на отметке 85 рублей за доллар, сообщает Life.ru .

Курс доллара также сильно зависит от политики Центробанка по ключевой ставке. На заседании в пятницу ЦБ ФР оставил ключевую ставку на уровне 21%.

В четверг на рынке Forex курс американской валюты составлял 84,43 рубля, в пятницу доллар держится примерно на том же уровне.

«Базово мы ожидаем, что на будущей неделе доллар может стабилизироваться в районе 85», — сказал Шепелев.

Он также не исключил укрепление рубля в направлении 80 рублей за доллар в случае позитивных сигналов на геополитическом фоне.

Ранее экономист Алексей Зубец предположил, что в ближайшее время на фоне улучшения отношений между Россией и США курс доллара может упасть до 70 рублей.