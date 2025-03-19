Экономист рассказал, какой курс доллара можно ожидать в ближайшее время

Экономист Алексей Зубец предположил, что в ближайшее время на фоне улучшения отношений между Россией и США курс доллара может упасть до 70 рублей, сообщает Инфо24 .

По мнению аналитика, отмена ограничительных мер, введенных против России, способна существенно укрепить позиции рубля.

«Вот сегодня я видел оценку стоимости российских компаний, что они в четыре раза дешевле, чем аналогичные компании из развивающихся стран. То есть при снятии санкций здесь произойдет биржевой бум, и это приведет к притоку иностранной валюты для покупки этих самых российских ценных бумаг иностранцами, и тогда мы увидим курс в районе 70 рублей за доллар или, может быть, даже ниже», — высказал предположение эксперт.

Тем не менее, Зубец акцентировал внимание на вероятность развития негативного сценария. Он обусловлен серьезными трудностями в китайской экономике и вероятным экономическим кризисом в будущем, спровоцированным торговыми конфликтами, инициированными президентом США Дональдом Трампом.

По словам эксперта, экономические трудности могут возникнуть и в Соединенных Штатах, в том числе из-за торгового противостояния Трампа с другими странами. Это может привести к снижению цен на нефть на мировом рынке. В случае рецессии, она затронет все сырьевые рынки, включая нефтяной. При неблагоприятном сценарии курс может достигнуть 90-105 рублей за доллар, считает Зубец.

Несмотря на это, экономист надеется, что преобладающим окажется позитивный тренд, связанный с улучшением отношений с США.