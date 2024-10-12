Одни убытки: российский бизнес внука Пугачевой может остановиться в любой момент

Открытый в России бизнес стал приносить внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову одни убытки. Сейчас процессы почти совсем остановились, в перспективе деятельность может и вовсе свернуться, сообщает SHOT .

Так, фирма «Нико спорт» — дистрибьютор уличных тренажеров — за 2023 год ушла в минус на 1 млн рублей, хотя ранее была вполне доходной — в 2022 году она принесла 10,5 млн рублей.

Компания занимается установкой спортплощадок, с ней работали застройщики в Москве и регионах, еще она выполняла госконтракты. По документам гендиректор бизнеса — супруга Преснякова Алена.

Сейчас пара проживает в Соединенных Штатах.

Ранее с внука Примадонны взыскали средства за неоплаченные ЖКУ. Он получил штраф в размере 41 тыс. рублей за парковочное место.