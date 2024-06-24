Один из крупнейших банков Китая прекращает работу с Россией из-за санкций
Bank of China прекращает работу с российскими банками из-за санкций США
Фото - © N509FZ. Собственная работа/Wikipedia.org
Bank of China, один из крупнейших банков КНР, прекращает обработку платежей в юанях от российских банков. Всему виной вторичные санкции США, сообщает «Коммерсант».
Речь идет о прекращении работы с банками, которые находятся в SDN List США. Работу с организациями, которые не попали под американские санкции, банк продолжит.
На сайте кредитной организации указано, что он специализируется на переводе денежных средств. Маршрутизация платежей происходит через ностро-счета банка.
14-й пакет санкций в отношении России ранее вступил в силу. Евросоюз принял ограничительные меры против 116 физических и юридических лиц.