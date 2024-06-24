Один из крупнейших банков Китая прекращает работу с Россией из-за санкций

сегодня в 11:19

Bank of China, один из крупнейших банков КНР, прекращает обработку платежей в юанях от российских банков. Всему виной вторичные санкции США, сообщает «Коммерсант» .

Речь идет о прекращении работы с банками, которые находятся в SDN List США. Работу с организациями, которые не попали под американские санкции, банк продолжит.

На сайте кредитной организации указано, что он специализируется на переводе денежных средств. Маршрутизация платежей происходит через ностро-счета банка.

14-й пакет санкций в отношении России ранее вступил в силу. Евросоюз принял ограничительные меры против 116 физических и юридических лиц.