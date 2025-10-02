«Очереди действительно есть»: Хинштейн о ситуации с бензином в Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил, что в регионе наблюдаются очереди на АЗС. Он отметил возникновение сложностей с обеспечением топлива и призвал не создавать искусственного ажиотажа.

Хинштейн держит вопрос с бензином на контроле. Врио председателя правительства Курской области Александр Чепик выедет на АЗС, чтобы оценить ситуацию лично.

«Очереди действительно есть. Только что еще раз связался с руководством „Роснефти“: на заправках этой сети нет ограничений по литражу. При этом поставки продолжают поступать, и они увеличены», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Что касается других сетей, у них есть сложности с обеспечением, но поступление дополнительного объема топлива ожидается. При этом губернатор подчеркнул, что искусственный ажиотаж может привести к еще большему росту дефицита. Также направлено срочное обращение в ФАС для контроля цен.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке абсолютно контролируемая, баланс спроса и предложения в целом по стране обеспечен.

