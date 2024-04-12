Объем торговли Китая с Россией за I квартал вырос на 5,2%

По итогам I квартала текущего года объем торговли Китая и России вырос до 56,68 млрд долларов, что на 5,2% превышает аналогичный показатель 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсант» .

По данным главного таможенного управления КНР, с января по март Китай ввез товаров в РФ на общую сумму 24.428 млрд долларов. Рост в годовом выражении составил 2,6%.

Поставки из РФ в КНР за I квартал выросли до 32,254 млрд долларов (+7,3%). При этом товарооборот Китая и США с января по март снизился до 150,04 млрд долларов (-4%).

По итогам прошлого года, товарооборот России и Китая вырос до рекордных 240,11 млрд долларов (+26,3%). Доля КНР в российском импорте выросла с 27% до 45%, а доля развитых стран — снизилась с 47% до 17%.

Ранее Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по кредитному рейтингу Китая со стабильного на негативный. Причиной этому стали растущие риски для государственных средств КНР.