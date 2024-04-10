Кредитный рейтинг Китая опустился до негативного

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по кредитному рейтингу Китая со стабильного на негативный. Минфин КНР выразил сожаление из-за такого решения, сообщает «Коммерсант» .

Прогноз пересмотрели из-за растущих рисков для государственных средств Китая. В пресс-релизе агентства сообщается, что он связан с «более неопределенными экономическими перспективами» для страны.

Эксперты отмечают, что дефицит бюджета и рост государственного долга привели к разрушению бюджетных буферов. В агентстве уверены, что бюджетно-налоговая политика сыграет свою роль в экономическом росте Китая уже в ближайшие годы.

В Fitch пояснили, что долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) страны поддерживается ее экономикой, важной ролью в мировой торговле, устойчивыми перспективами роста ВВП и внешними финансами. Согласно ожиданиям агентства, дефицит госбюджета КНР в 2024 году увеличится до 7,1% от ВВП. В прошлом году этот показатель был равен 5,8%.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен посетила Гуанчжоу, после чего посоветовала китайским компаниям меньше производить товаров. По ее словам, Китай нарушает баланс на мировом рынке.