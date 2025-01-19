Объем торгов мемкоина Дональда Трампа за сутки превысил 11 млрд долларов

На данном этапе объем торгов составляет 11,06 млрд долларов. Один мемкоин TRUMP сейчас стоит 30 долларов. Капитализация валюты превышает 6 млрд долларов.

О запуске собственной шуточной криптовалюты Трамп объявил 17 января. Сообщение политика вызвало сомнения у пользователей, большинство из которых предположили, что аккаунты президента взломаны. Но даже через несколько часов после публикации, посты так и не были удалены.

Что представляет собой криптовалюта — мемкоины, зачем она нужна и сколько стоит, читайте в материале РИАМО.