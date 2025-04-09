Объем производства тепличных овощей в Подмосковье увеличился на 14%

В Московской области активно развивается тепличное хозяйство — на круглогодичной основе аграрии выращивают культуры защищенного грунта. Только с начала года в регионе было собрано более 37,4 тыс. тонн овощей, из которых 24,7 тыс. тонн — огурцы, около 12 тысяч тонн — томаты и свыше 700 тонн — прочие сельхозкультуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что общая площадь теплиц превышает 228 гектаров. В пятерке крупнейших региональных хозяйств — тепличный комбинат «Луховицкие овощи» площадью более 50 гектаров, входящий в состав группы компаний «РОСТ» — одного из ведущих отечественных производителей овощей защищенного грунта. В I квартале предприятие увеличило объем производства на 14% к показателям аналогичного периода прошлого года. Валовый сбор в тепличном комбинате составил 10 тысяч тонн: 7,6 тыс. тонн огурцов, 2,4 тыс. тонн томатов. В числе производимой продукции — томаты «Flamenco», черри «Сладкая ягода», «Медовые», огурцы «Ботаника».

Кроме этого, хозяйство укрепляет позиции на рынке «зеленой» продукции. Так, в феврале предприятия ГК «РОСТ» успешно прошли сертификацию в аккредитованном органе «Роскачество — Органик» и получили право маркировки товаров знаком «Зеленый эталон». Он присваивается продукции, выращенной в экологически чистых условиях, и безопасной для потребителей. Ежедневно в ТК «Луховицкие овощи» обрабатывается до 500 тонн овощей и фасуется свыше 400 тысяч упаковок — на территории находится распределительный центр, один из крупнейших в Европе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.