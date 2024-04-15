Объем перевозок контейнерных грузов в сообщении Китай - Европа вырос на 18%

По итогам 2023 года объем перевозок контейнерными поездами по сообщению Китай - Европа вырос на 18% по сравнению с 2022 годом, сообщает ТАСС.

Председатель Комиссии по грузовым перевозкам Организации сотрудничества железных дорог Зубайда Аспаева отметила, что всего за прошлый год было отправлено более 17,5 тыс. контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа, что на 6% выше уровня 2022 года.

Всего было перевезено 1,9 млн контейнеров ДФЭ. Рост составил на 18% выше уровня 2022 года.

Так, международные контейнерные перевозки в составе маршрутных поездов начались в сообщении Китай и страны Европы в 2011 году. В настоящее время рейсы контейнерных поездов в направлении Китай - Европа и Китай - Центральная Азия, которые соединили более 100 городов в 11 странах и более 217 городов в 25 странах.