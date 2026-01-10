Объем мировой торговли в 2026 году замедлится

РАН: прирост оборота международной торговли в этом году упадет до 2,5%

Прирост оборота мировой торговли в 2026 году упадет до 2,5%. В 2025 году он был на уровне 3,5%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование РАН.

В 2026 году мировая торговля столкнется с продолжением борьбы в торгово-политической плоскости. Мировая политическая обстановка будет напряженной. На фоне этого не исключено замедление роста международной экономики.

Доля развитых государств в мировой торговле снизится. Доля развивающихся, наоборот, вырастет.

Соединенные Штаты и Евросоюз, чтобы провести реиндустриализацию и снизить зависимость от закупок стратегически важных материалов, компонентов, уменьшают объем импорта. Также они специализируются на своем производстве.

В КНР тоже стремятся развить свой внутренний рынок. Еще там будут усиливать научно-технический и промышленный потенциал.

