НПФ заработали для жителей России до 39% по программе долгосрочных сбережений

В 2024 году негосударственные пенсионные фонды (НПФ), операторы программы долгосрочных сбережений (ПДС), заработали россиянам до 39,45% годовых. Эта доходность превысила инфляцию в несколько раз, сообщает РБК .

Эксперты провели опрос 14 НПФ. Диапазон доходности по ПДС в прошлом году составил от 17,8% до 39,45% годовых, что больше официальной инфляции в 2024 году (9,52%).

Максимального результата добился НПФ «Ренессанс Накопления». Он заработал клиентам свыше 35% годовых.

При этом доходность по пенсионным накоплениям в рамках системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) составила в прошлом году около 3–10% годовых. Специалисты «СберНПФ» считают, что разница показателей по договорам ОПС и ПДС возникла из-за различной срочности сформированных портфелей.

Управляющий директор НПФ «Будущее» Дмитрий Ключник отметил, что россияне, которые перевели свои сбережения в ПДС, оказались в выигрышном положении благодаря инвестированным под высокие процентные ставки сберегательным взносам.

Ранее стало известно, что большинство жителей Москвы регулярно сохраняют часть зарплаты. В среднем они откладывают 17% от дохода.