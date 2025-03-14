Большинство жителей Москвы сберегают в среднем 17% от своего ежемесячного дохода
Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы опросили 10 000 россиян*, чтобы узнать, какую часть зарплаты они откладывают и как используют накопления. Большинство респондентов (48%) из Москвы переводят деньги на накопительный счет в банке, 45% предпочитают вклады, а 29% — наличные. Почти пятая часть (18%) опрошенных узнает о финансовых продуктах — накопительных счетах, депозитах и других базовых инструментах инвестирования — через рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах.
Большинство жителей столицы (77%) регулярно сохраняют часть зарплаты. По результатам опроса, большинство (23%) участников сберегают от 6% до 10% от ежемесячного дохода, 17% — от 11% до 20%, 14% респондентов — до 5%, а 13% респондентов — от 21% до 30%. Также 4% респондентов сохраняют более 50% своих финансов. В среднем жители Москвы откладывают 17% от зарплаты.
Какую часть зарплаты москвичи в среднем откладывают в месяц?
Доля заработной платы, %
Доля респондентов, %
6% — 10%
23%
11% — 20%
17%
До 5%
14%
21% — 30%
13%
31% — 50%
6%
Более 50%
4%
По данным опроса, по России наибольшую долю от зарплаты откладывают работники сферы архитектуры и дизайна — в среднем 27% в месяц. Сотрудники консалтинга и профессиональных услуг занимают второе место по объему накоплений: они сберегают порядка 23% ежемесячно. Работники маркетинга, рекламы и PR, а также сотрудники HoReCa откладывают по 20% и 19% от своей зарплаты соответственно. В топ-5 сфер также входят специалисты индустрии продажи недвижимости, которые ежемесячно откладывают около 17% своего дохода.
Что касается целей накоплений, большинство (44%) респондентов откладывают деньги на непредвиденные расходы, а 37% — на путешествия. Также значительная доля участников опроса формируют накопления на покупку недвижимости (20%), крупной бытовой техники (17%) и автомобиля (16%).
С какой целью москвичи откладывают деньги с зарплаты?
Цели
Доли респондентов, %
На непредвиденные траты
44%
На путешествия
37%
На покупку недвижимости
20%
На покупку крупной бытовой техники
17%
На покупку автомобиля
16%
На инвестирование
16%
На покупку мелкой бытовой техники
11%
На образование (свое/детей/внуков)
11%
На пенсию
12%
На открытие бизнеса
5%
Большинство респондентов (48%) предпочитает хранить свои накопления на накопительных счетах в банках, в то время как 45% хранят деньги на депозитных счетах, а 29% — в наличных. 19% москвичей готовы инвестировать средства в облигации, акции и другие смежные решения.
Какие способы хранения накоплений предпочитают москвичи?
Категория
Доля респондентов, %
В банке на накопительном счете
58%
В наличных
26%
В банке на депозите (банковские вклады)
37%
В инвестициях (акции, облигации, ПИФы, и т. д.)
19%
В валюте
9%
В недвижимости
9%
В драгоценных металлах/камнях
4%
Другое
4%
«Сегодня одной из ключевых задач для локальных бизнесов — банков в том числе — становится формирование знания бренда. Такой подход позволяет одновременно работать как на перспективу — привлечение клиентов в будущем — так и на отстройку от конкурентов здесь и сейчас. По этой причине рекламодатели из финансовой категории активно инвестируют в медийную рекламу», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
Вопрос о финансовых инструментах, которые респонденты хотели бы освоить в ближайшем будущем, показал, что 41% респондентов заинтересованы в инвестиционных счетах, 31% — в вкладах и депозитах, а 22% проявляют интерес к дебетовым картам с процентом на остаток. Также 19% респондентов хотят разобраться в пенсионных накоплениях и драгоценных металлах, и 16% — в страховых накоплениях.