Большинство жителей Москвы сберегают в среднем 17% от своего ежемесячного дохода

Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы опросили 10 000 россиян*, чтобы узнать, какую часть зарплаты они откладывают и как используют накопления. Большинство респондентов (48%) из Москвы переводят деньги на накопительный счет в банке, 45% предпочитают вклады, а 29% — наличные. Почти пятая часть (18%) опрошенных узнает о финансовых продуктах — накопительных счетах, депозитах и других базовых инструментах инвестирования — через рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах.

Большинство жителей столицы (77%) регулярно сохраняют часть зарплаты. По результатам опроса, большинство (23%) участников сберегают от 6% до 10% от ежемесячного дохода, 17% — от 11% до 20%, 14% респондентов — до 5%, а 13% респондентов — от 21% до 30%. Также 4% респондентов сохраняют более 50% своих финансов. В среднем жители Москвы откладывают 17% от зарплаты.

Какую часть зарплаты москвичи в среднем откладывают в месяц?

Доля заработной платы, % Доля респондентов, % 6% — 10% 23% 11% — 20% 17% До 5% 14% 21% — 30% 13% 31% — 50% 6% Более 50% 4%

По данным опроса, по России наибольшую долю от зарплаты откладывают работники сферы архитектуры и дизайна — в среднем 27% в месяц. Сотрудники консалтинга и профессиональных услуг занимают второе место по объему накоплений: они сберегают порядка 23% ежемесячно. Работники маркетинга, рекламы и PR, а также сотрудники HoReCa откладывают по 20% и 19% от своей зарплаты соответственно. В топ-5 сфер также входят специалисты индустрии продажи недвижимости, которые ежемесячно откладывают около 17% своего дохода.

Что касается целей накоплений, большинство (44%) респондентов откладывают деньги на непредвиденные расходы, а 37% — на путешествия. Также значительная доля участников опроса формируют накопления на покупку недвижимости (20%), крупной бытовой техники (17%) и автомобиля (16%).

С какой целью москвичи откладывают деньги с зарплаты?

Цели Доли респондентов, % На непредвиденные траты 44% На путешествия 37% На покупку недвижимости 20% На покупку крупной бытовой техники 17% На покупку автомобиля 16% На инвестирование 16% На покупку мелкой бытовой техники 11% На образование (свое/детей/внуков) 11% На пенсию 12% На открытие бизнеса 5%

Большинство респондентов (48%) предпочитает хранить свои накопления на накопительных счетах в банках, в то время как 45% хранят деньги на депозитных счетах, а 29% — в наличных. 19% москвичей готовы инвестировать средства в облигации, акции и другие смежные решения.

Какие способы хранения накоплений предпочитают москвичи?

Категория Доля респондентов, % В банке на накопительном счете 58% В наличных 26% В банке на депозите (банковские вклады) 37% В инвестициях (акции, облигации, ПИФы, и т. д.) 19% В валюте 9% В недвижимости 9% В драгоценных металлах/камнях 4% Другое 4%

«Сегодня одной из ключевых задач для локальных бизнесов — банков в том числе — становится формирование знания бренда. Такой подход позволяет одновременно работать как на перспективу — привлечение клиентов в будущем — так и на отстройку от конкурентов здесь и сейчас. По этой причине рекламодатели из финансовой категории активно инвестируют в медийную рекламу», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Вопрос о финансовых инструментах, которые респонденты хотели бы освоить в ближайшем будущем, показал, что 41% респондентов заинтересованы в инвестиционных счетах, 31% — в вкладах и депозитах, а 22% проявляют интерес к дебетовым картам с процентом на остаток. Также 19% респондентов хотят разобраться в пенсионных накоплениях и драгоценных металлах, и 16% — в страховых накоплениях.