Новым владельцем «Стрелки» стал Наццентр ГЧП

сегодня в 19:13

Основным владельцем КБ «Стрелка» с долей 44% было ООО «Чего хочет город». Это «дочка» самой компании.

Также по 16,82% принадлежало трем физлицам — Сергею Галкину, Варваре Мельниковой, Виктору Лямину. Еще 4,99% было у Института «Стрелка».

Все доли были выкуплены Наццентром ГЧП. Он стал единственным владельцем компании. Детали сделки не раскрываются.

По словам гендиректора Андрея Самохина, покупка акций «Стрелки» соответствует как стратегическим задачам Наццентра ГЧП, так и перспективным задачам развития рынка. По его словам, данная сделка дает возможность для развития экспертизы проектов городской экономики.

«Стрелка» — консультант по организации общественных пространств. Компания разработала ряд проектов, в том числе стандарт комплексного развития территорий.

Ранее стало известно, что «М.Видео-Эльдорадо» может вести переговоры о продаже своей сети. Сумма потенциальной сделки оценивается в 300 млрд рублей.