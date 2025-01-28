«М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры о продаже сети

Сеть магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры о своей продаже, сообщает « Коммерсант ».

Сумма потенциальной сделки оценивается в 300 млрд рублей. Основным претендентом может стать Промсвязьбанк (ПСБ), который уже развивает собственную торговую сеть на базе бывшего ритейлера «Связной».

При этом в «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что в компании «не комментируют слухи».

Ранее сообщалось, что партнерство по выкупу подержанных смартфонов запустили компании «Авито» и «М.Видео-Эльдорадо».