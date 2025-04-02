Новый страховой продукт с высоким риском может появиться в России

Всероссийский союз страховщиков обратился в Центробанк с просьбой сформировать продукт страхования жизни с инвестиционной составляющей, рассказали « РБК Инвестициям » в пресс-службе регулятора.

Фирмы так планируют заместить нишу продуктов с высоким риском после того, как в 2026 году собираются запретить продажи полисов инвестиционного страхования жизни.

Новый продукт будет использоваться для реализации высокорискованных инвестиционных стратегий. Они запрещены в долевом страховании жизни из-за высокого риска. Поэтому продуктом смогут воспользоваться только квалифицированные инвесторы.

Во Всероссийском союзе страховщиков подтвердили, что обсуждают с ЦБ РФ новый продукт страхования жизни с расчетной доходностью. В рамках него предполагается и страховая защита, и доходность.

«Она будет зависеть не от итогов деятельности страховщика, а от определенных в договоре активов. Для большей прозрачности в договоре будет содержаться формула, по которой будет рассчитываться доходность в конце срока действия договора или на момент наступления страхового случая», — отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев.