Новый минимум: индекс доллара обвалился ниже 97 пунктов

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Индекс доллара рухнул до минимума с марта 2022 года

Индекс доллара США (DXY) на международном валютном рынке Forex упал в понедельник ниже 97 пунктов.

Около 10:00 по Москве индекс доллара опускался до 96,98 пункта. Тем самым обновился минимум, державшийся с марта 2022 года.

Данный индекс демонстрирует, как на данный момент оценивается стоимость американской валюты — одной из самых значимых для международного рынка.

Он рассчитывается по корзине из 6 валют: евро, японской иене, швейцарскому франку, британскому фунту, канадскому доллару и шведской кроне.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин дал прогноз, каким будет курс рубля в июле 2025 года.