Курс рубля в июле 2025 года — прогноз эксперта

В первые три месяца 2025 года курс российской валюты значительно укреплялся, в апреле и мае темпы укрепления снизились. К началу лета рубль стабилизовался. В июле можно ожидать, что за один доллар будут давать 78-84 рубля, за юань — 10,9-11,3 рубля, сообщил РИАМО аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Начиная с первых чисел января 2025 г., курс рубля пошел на укрепление к основным торгуемым в России валютам, отмечает он. Наиболее заметные темпы укрепления рубля против доллара США были в январе (13%), феврале (9,6%) и марте (7,2%). В апреле и мае темпы укрепления курса рубля стали еще менее значительными. К концу июня пара USD/RUB торговалась в районе 78,6 руб., что примерно соответствовало уровню закрытия мая. Можно сказать, что в начале лета рубль прекратил укрепление и курс стабилизировался, констатирует Потавин.

«Значительную роль в динамике пары USD/RUB сыграло общее ослабление индекса доллара США к корзине ведущих мировых валют. Валютная пара EUR/USD выросла за полгода почти на 10%. Если в середине января курс евро был в районе 1,028 к доллару, то к концу II квартала мы видим евро на 1,161. Этот процесс накладывает отпечаток и на курс евро к рублю», — комментирует аналитик.

Согласно его прогнозу, торговый диапазон доллара составит 78-84 руб., юаня — 10,9-11,3 руб.