Министр здравоохранения проверил поликлиники в Пушкинском округе

Рабочая поездка в медицинские учреждения Пушкинского округа прошла 6 мая. Глава округа Максим Красноцветов и заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин оценили итоги капремонта взрослой поликлиники и ход строительства детского медучреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первым объектом стала взрослая поликлиника № 1 в Пушкино, где недавно завершили капитальный ремонт. Сейчас в здании собирают и устанавливают мебель и оборудование. Это крупнейшая поликлиника округа, она обслуживает более 105 тыс. жителей и рассчитана на 850 посещений в смену. После обновления в учреждении созданы современные и комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.

Затем участники поездки проверили строительство новой детской поликлиники на проезде Розанова. Учреждение сможет принимать до 400 детей в день. В здании предусмотрены зоны отдыха и игровые комнаты, его оснастят современным оборудованием. Готовность объекта составляет 45%.

Во время встречи также обсудили развитие системы здравоохранения в округе, качество и доступность медицинской помощи. Отдельно отметили появление в Пушкинском ангиографа — аппарата для диагностики заболеваний сердца и сосудов, который расширит возможности обследования и лечения пациентов.

В завершение поездки Максим Красноцветов и Максим Забелин возложили цветы к памятнику медицинским работникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и почтили их память.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.