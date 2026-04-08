Новый ГОСТ не повлиял на работу хлебокомбината в Высоковске под Клином

Изменения в государственном стандарте на хлеб из пшеничной муки, вступившие в силу с 1 апреля, не отразились на деятельности хлебокомбината в Высоковске городского округа Клин.

С 1 апреля в государственный стандарт на хлеб из пшеничной муки внесли изменения, касающиеся состава, формы, веса, упаковки и сроков годности продукции. Однако на работу хлебокомбината в Высоковске эти нововведения не повлияли, так как предприятие всегда придерживалось разрешенных стандартов качества, а вес батонов не превышал 400 граммов.

На комбинате с 80-летней историей возобновили производство изделий по классическим рецептам, сохранив традиционный вкус и аромат выпечки. Изменения коснулись только упаковки. Предприятие выпускает до 1 тонны мелкой продукции и 4 тонны батонов белого хлеба в сутки, планируя увеличить объем до 9 тонн. В ассортименте — слойки с натуральными начинками, карельский хлеб, батончик «Ламайка», сдобные рулеты и круассаны, объем производства которых скоро достигнет 6 тонн в сутки.

Вся продукция изготавливается без консервантов и запрещенных добавок, что позволяет поставлять часть выпечки в школы и детские сады. Технологический процесс включает замес теста на современных машинах, автоматизированные линии и ручную работу для отдельных изделий. В команде хлебокомбината трудятся около 100 человек, и в ближайшее время штат увеличат на 20 %. В планах — расширение производства и выход на сетевые магазины, а также увеличение поставок в регионы России.

Введение нового ГОСТа стало важным этапом для хлебопекарной отрасли Подмосковья. За прошлый год в регионе выпустили 658 тысяч тонн продукции, что позволило занять лидирующие позиции в Центральном федеральном округе и по России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.