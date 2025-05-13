Новые «синие» доллары исчезли из обменников в Москве

Доллары нового образца пропали из московских банков. Американская валюта давно не поступает в столичные кассы, продают то, что приносят люди, сообщает SHOT .

«Нам их не привозят, им неоткуда взяться. Торгуем тем, что есть», — объясняют кассиры.

Не бывает новых долларов в Россельхозбанке на Тверской-Ямской, в кассе «Финам» в Настасьинском переулке их нет уже два года, а в «Фора-банке» на Грузинском Валу они бывают, но редко.

Небольшое количество американской валюты нового образца есть в «Трансстройбанке». При этом за подбор придется доплатить. За каждые 100 долларов «сверху» требуют еще 200 рублей.

В банках отмечают, что после летних отпусков ситуация станет еще хуже. Поскольку во многих странах старые купюры не принимают, остатки новых долларов российские туристы вывозят за границу.

О том, что в банках России не хватает новых долларов, сообщалось в конце апреля. У жителей Москвы не получается приобрести американскую валюту перед поездкой за рубеж.