В банках России не хватает «новых» долларов

Крупные банки РФ столкнулись с недостатком долларов нового образца. У жителей Москвы не получается приобрести американскую валюту перед поездкой заграницу. О причинах этого Газете.ru рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Двое жительниц Москвы пожаловались на то, что в столичных банках нет долларов нового образца, выпущенных после 2006 года. Туристам рекомендуется приобретать именно их. Дело в том, что «старые» доллары, выпущенные до 2006 года, принимают заграницей неохотно, а могут и вовсе отказаться делать это.

Однако двое жительниц Москвы столкнулись с тем, что новые доллары в дефиците даже у крупных российских банков. Их сотрудники отмечают, что валюты, выпущенной недавно, нет и в ближайшее время не будет.

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев объяснил, что после ухудшения отношений между странами поставки долларов из США в Россию на официальном уровне прекратились. Из-за этого финансовые учреждения РФ вынуждены были использовать запасы, которые были в обороте раньше, то есть, купюры, напечатанные до 2013 года.

Именно поэтому в ряде банков и обменников нет новой американской валюты.