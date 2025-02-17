Новые схемы аферистов: россияне стали чаще жаловаться на кражи денег со вкладов

Финомбудсмен Максимова: россияне все чаще жалуются на воровство денег со вкладов

Жители России начали чаще жаловаться на то, что у них воруют материальные средства со вкладов. Аферисты снимают деньги с депозитов или же оформляют кредиты, рассказала финансовый уполномоченный по правам потребителей финуслуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций Светлана Максимова. Об этом сообщает « Царьград » со ссылкой на «Ведомости» .

В минувшем году количество жалоб в связи с воровством денег с депозитов в российских банках увеличилось в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом. Зафиксирован рост с 1,5 до 2,5 тыс. случаев, отметила финансовый омбудсмен.

В начале 2025 года россияне начали жаловаться на новую схему аферистов. В рамках нее мошенники раньше срока расторгают договор жертвы с банком, в результате которого она не получает доход от депозита. После этого преступники снимают деньги.

Помимо этого, в 2024 году в ЦБ РФ отправили 554 обращения, которые связаны с несогласием по начисленным процентам. Подобный тренд появился из-за периодических увеличений ключевой ставки регулятором.

Ранее жительница Тольятти отправила мошенникам более 120 млн рублей со счетов компании.