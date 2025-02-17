Новые схемы аферистов: россияне стали чаще жаловаться на кражи денег со вкладов
Фото - © Freepik, vecstock
Жители России начали чаще жаловаться на то, что у них воруют материальные средства со вкладов. Аферисты снимают деньги с депозитов или же оформляют кредиты, рассказала финансовый уполномоченный по правам потребителей финуслуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций Светлана Максимова. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на «Ведомости».
В минувшем году количество жалоб в связи с воровством денег с депозитов в российских банках увеличилось в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом. Зафиксирован рост с 1,5 до 2,5 тыс. случаев, отметила финансовый омбудсмен.
В начале 2025 года россияне начали жаловаться на новую схему аферистов. В рамках нее мошенники раньше срока расторгают договор жертвы с банком, в результате которого она не получает доход от депозита. После этого преступники снимают деньги.
Помимо этого, в 2024 году в ЦБ РФ отправили 554 обращения, которые связаны с несогласием по начисленным процентам. Подобный тренд появился из-за периодических увеличений ключевой ставки регулятором.
Ранее жительница Тольятти отправила мошенникам более 120 млн рублей со счетов компании.