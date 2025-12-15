Новогодние подарки россиянам в 2025 году встанут в копеечку

Стоимость новогодних подарков в России в 2025 году выросла примерно на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщили аналитики. Покупатели отдают предпочтение елочным игрушкам, сладким наборам, гаджетам и адвент-календарям, сообщает газета «Известия» .

Аналитики отметили, что в 2025 году россияне тратят на новогодние подарки в среднем на 15% больше, чем годом ранее. Наиболее популярны небольшие презенты: книги, косметические наборы, сладости и елочные игрушки в винтажном или советском стиле. Средняя стоимость таких подарков составляет от 500 до 1 900 рублей. Более дорогие покупки — электроника, техника для умного дома и люксовая косметика — обходятся в 11–13 тысяч рублей.

Эксперты связывают рост выручки с более ранним стартом продаж: магазины начали готовиться к празднику уже в октябре-ноябре. В тренде остаются светодиодные гирлянды с фигурками, подарочные корзины, адвент-календари и тематические товары для дома. По данным маркетплейсов, выросли продажи детских игрушек, конфет, парфюмерных наборов и гаджетов для дома. Особенно заметен рост спроса на советские елочные игрушки и технику с функциями искусственного интеллекта.

В качестве дорогих подарков россияне чаще выбирают электронику, косметику, парфюм и подарочные сертификаты. Средний бюджет на такие покупки составляет 9,5–13 тысяч рублей, что немного выше прошлогоднего уровня. Среди трендов сезона — ностальгия по детству, ретростилистика в декоре, а также популярность мемов и юмористических сувениров. Эксперты отмечают, что подарок становится не только материальным презентом, но и способом выразить внимание и укрепить отношения.

