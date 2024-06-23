НОВАТЭК отправил первый СПГ на восток по Севморпути из Сабетты
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НОВАТЭК открыл летнюю навигацию по Северному морскому пути (СМП), отправив по арктическому маршруту первую в этом году партию сжиженного природного газа (СПГ), сообщает РБК.
Перевозку первой летней партии СПГ осуществляет танкер ледового класса Arc7 Eduard Toll. Он вышел из порта Сабетта 21 июня. На данный момент газовоз приближался к проливу Вилькицкого.
Старт летней навигации по СПГ может открыть НОВАТЭКу путь для начала поставок с проекта «Арктик СПГ-2», расположенного вблизи от «Ямала СПГ», но на Гыданском полуострове.
Отправка гыданского СПГ планировалась в первом квартале 2024 года, но этого не произошло, так как США ввели санкции против нескольких проектов по сжижению природного газа, включая «Арктик СПГ-2», второй крупнотоннажный проект СПГ. НОВАТЭКу здесь принадлежит 60%.
После санкций НОВАТЭК направил клиентам уведомление о форс-мажоре по поставкам СПГ с гыданского завода.