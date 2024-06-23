НОВАТЭК отправил первый СПГ на восток по Севморпути из Сабетты

НОВАТЭК открыл летнюю навигацию по Северному морскому пути (СМП), отправив по арктическому маршруту первую в этом году партию сжиженного природного газа (СПГ), сообщает РБК .

Перевозку первой летней партии СПГ осуществляет танкер ледового класса Arc7 Eduard Toll. Он вышел из порта Сабетта 21 июня. На данный момент газовоз приближался к проливу Вилькицкого.

Старт летней навигации по СПГ может открыть НОВАТЭКу путь для начала поставок с проекта «Арктик СПГ-2», расположенного вблизи от «Ямала СПГ», но на Гыданском полуострове.

Отправка гыданского СПГ планировалась в первом квартале 2024 года, но этого не произошло, так как США ввели санкции против нескольких проектов по сжижению природного газа, включая «Арктик СПГ-2», второй крупнотоннажный проект СПГ. НОВАТЭКу здесь принадлежит 60%.

После санкций НОВАТЭК направил клиентам уведомление о форс-мажоре по поставкам СПГ с гыданского завода.