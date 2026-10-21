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Новак: первый корабль с 40 тыс тонн дизтоплива РФ поплывет в США 22 октября

Морской танкер с первой партией отечественного дизельного топлива объемом в 40 тыс. тонн возьмет курс к американским берегам в четверг, 22 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака.

Этот рейс положит начало серии дальнейших отгрузок сырья за океан.

Новак подчеркнул, что экспортные поставки разворачиваются во исполнение соглашений, достигнутых главами России и США. Он заверил, что Москва готова задействовать доступный потенциал для покрытия текущих топливных запросов американской стороны.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что импорт дизельного топлива из России отвечает интересам американцев. Закупка допобъемов ресурса уменьшит напряженность на топливном рынке.

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