Новак назвал комфортным для бюджета текущий уровень цен на нефть
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что стоимость нефти 80-85 долларов за баррель является комфортной для российского бюджета, сообщает «Россия 24».
По его словам, текущий диапазон является адекватной ценой. Он также добавил, что власти страны ранее предполагали, что нефтяные котировки будут колебаться в этом коридоре. «Сейчас это подтверждается», — отметил вице-премьер.
По его словам, цена не может стоять на месте и будет меняться в ту или иную сторону. Он обратил внимание на важность сохранения баланса спроса и предложения, потому что на этом основана стабильности цены на нефть.
Ранее независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов сообщил РИАМО, что квотирование поставок бензина на внутренний рынок и увеличение доли его продаж на бирже не остановит рост цен на топливо в рознице, поскольку сейчас нет никаких предпосылок для снижения цен, а топливная биржа не является инструментом свободной торговли.