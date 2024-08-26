«Норникель» оценивает влияние санкций, введенных США 23 августа

АО «Норильский горно-металлургический комбинат им. Завенягина» попал под санкции США. Эта структура владеет некоторыми акциями предприятий, которые не имеют ничего общего с металлом. При этом часть из них все равно оказалась под санкциями.

В SDN list попал Читинский дивизион «Норникеля». Это предприятие производит железорудный и медный концентраты, а затем отгружают их в КНР. Под санкции попал и институт «Гипроникель», который занимается научными исследованиями.

Ограничения коснулись ООО «НН Технические Сервисы», ООО «Востокгеология», «Норникель Спутник», ООО «Заполярная строительная компания», АО «Норильск-Авиа», ООО «Норильскникельремонт», ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» и ООО «Норильский промышленный транспорт».

Под новые санкции Соединенных Штатов Америки попали около 400 физических и юридических лиц из России и за ее пределами. Также санкции США коснулись некоторых предприятий ЕВРАЗа, российской грузовой авиакомпании Air Bridge Cargo, ООО «Сжиженный природный газ Якутия», Магнитогорского металлургического комбината и т. д.